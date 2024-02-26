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Muğla'da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürdü

26.02.2024 17:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşı Ercan Petek'i öldürüp kaçan Şehmuz Acet yakalanıp, tutuklandı. 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giyip, cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Acet'in ifadesinde, "Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi. Ev sahibim evden çıkarmak isteyince gururuma yediremedim" dediği belirtildi

Muğla'da korkunç olay! Cezaevinden izinli çıkıp, arkadaşını öldürdü

Muğla'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'daki bir marinada meydana geldi. Bir kafede buluşan Şehmuz Acet ile arkadaşı Ercan Petek arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Acet, yanındaki tabancayla Petek'e 3 el ateş edip, otomobille kaçtı. Kanlar içerisinde yığılan Petek'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Petek, hastaneye kaldırıldı. Ancak Ercan Petek, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Şehmuz Acet’in 'Uyuşturucu' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından hüküm giydiğini ve cezasını çektiği açık cezaevinden izinli çıktığını tespit etti. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Acet'in kullandığı otomobili belirledi. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabancayla kısa sürede yakaladı.

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"CEZAEVİNDEYKEN BANA SAHİP ÇIKTI"

Emniyetteki ifadesinde “Cezaevindeyken bana sahip çıkacaktı, faturalarımı ve kiramı ödemedi, ev sahibim evden çıkarmak istedi, gururuma yediremedim" diyen Acet, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şehmuz Acet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ercan Petek'in ise memleketi Siirt'te toprağa verileceği belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Muğla Bodrum
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