Muğla'da korkutan orman yangını!

Yang\u0131na Mu\u011fla Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 3 helikopter, 10 araz\u00f6z ve 50 orman i\u015f\u00e7isiyle m\u00fcdahale ediliyor. \nEkipler, yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na almak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. (AA)Binlerce ki\u015fi bedava bitcoin sahibi olacakSivas'ta 1058 ki\u015fi ayn\u0131 anda halay \u00e7ekti\u2018B\u00fcy\u00fck Bitlis Bulu\u015fmalar\u0131\u2019 g\u00f6rkemli bir t\u00f6renle ba\u015flad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum