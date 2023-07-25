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Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden çağrı! "Madenler de bizim ormanlar da, işimizi kaybetmek istemiyoruz"

25.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile kömür madeninde çalışan sendikalı işçiler basın açıklaması yaptı. Türk-İş İl Temsilcisi ve TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim. Çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları akıllıca kullanarak üretmenin önemini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden çağrı! "Madenler de bizim ormanlar da, işimizi kaybetmek istemiyoruz"

İkizköy Mahallesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 250 çalışanın katıldığı açıklamada, işçiler ellerinde Türk bayrağı ve "Zeytin bizim, kömür bizim, santral bizim", "Kömür Türkiye'yi ihya edecek bir servettir" ile "Maden hayattır, insanı maden yaşatır" yazılı pankartlar taşıdı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ve Türkiye Maden İşçileri Sendikasının (Maden-İş) ortak açıklamasını Türk-İş İl Temsilcisi ve TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik okudu.

İşlerini kaybetmek istemediklerini belirten Erçelik, şunları söyledi:

"İkizköy'de, Çamköy'de, Dereköy'de, Türkevleri'nde yani bu santrallere komşu köylerde ve Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24 hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Halkımıza seslenmek istiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim. Çocuklarımız her gün 'Baba maden kapatılırsa işsiz mi kalacaksın' diye soruyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları akıllıca kullanarak üretmenin önemini hepimiz biliyoruz."

Erçelik, milli servet olan maden ve santraller sayesinde yıllardır ülkenin yer altı zenginliklerinin enerjiye dönüştüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Karşımızda 'kömür çıkarılmasın, santraller kapatılsın' diyen bölge dışından bir grup var. Santrallerin çalışmasını engellemek için bugüne kadar açtıkları davaların hepsini kaybettiler. Yüce yargımız, tüm davalarda haklılığımızı ve yasalara uygun bir şekilde çalıştığımızı gösteren kararlar verdi. Bu kez de bu grup, yargı kararlarının uygulanmasını engellemek için harekete geçti. Çoğu gerçek olmayan bilgilerle kamuoyu oluşturup linyit sahalarının işletilmesini engellemeye çalışıyorlar."

Doğup büyüdükleri toprakların değerini kendilerinden daha iyi kimsenin bilemeyeceğini anlatan Erçelik, şöyle devam etti:

"Hem madeni kullanmak hem de çevreyi korumak mümkün. Biz 35 yıldır bu bölgede hem madencilik hem de zeytincilik yapıyoruz. Bu santraller 1980'lerden beri çalışıyor. O dönem verilen ruhsat sınırlarının dışına hiç çıkılmadı ve çıkılması da mümkün değil. Bugün ne değişti? Madenlerimiz ve santrallerimiz kapanırsa, enerjide giderek daha fazla dışarıya bağımlı hale geliriz. Her geçen gün elektrik faturalarımız artar. Ülkemizin yerli enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapan maden ve santral işçileri işsiz kalır. Bugün, maden ve santrallerimizdeki mesai arkadaşlarımız işlerinin başındayken, onların da sesi olmaya geldik. Ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu göstermeye geldik. Vatanımıza, milletimize, işimize, aşımıza, santrallerimize sahip çıkmaya geldik. Kimsenin alın terimiz üzerinden şov yapmasına izin vermeyeceğiz ve ne olursa olsun madenlerimizi ve santrallerimizi sahipsiz bırakmayacağız.

Akbelen Ormanı altında bulunan linyit rezervini çıkartılması için yaklaşık 240 bin hektarlık ormandan 78 bin hektarı kesilmesi planlanmaktadır.

Şirket, halihazırda ülke genelinde 3 Milyon fidan dikimi gerçekleştirildi. Söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde alana denk gelmektedir ve hedef ise bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 Milyona çıkarmaktır.

2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde elektrik üretim 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacaktır.

Yani bu ülke kendi kömüründen elektrik üretmesin de ithal doğalgazdan mı üretsin, ithal kömürden mi üretsin?"

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla termik santral

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