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Muğla'da sokak ortasında Neşe Gülmüş'ü katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

29.03.2024 20:12
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Muğla'da 4 çocuk annesi Neşe Gülmüş, sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürülmüştü. Gülmüş'ün başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan katil zanlısı koca, gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı koca, polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Muğla'da sokak ortasında Neşe Gülmüş'ü katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, yasak aşk iddiası

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi ev kadını Neşe Gülmüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada Vedat Gülmüş, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eşi Neşe Gülmüş'ün başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADI

Vedat Gülmüş, cesedin başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Neşe Gülmüş'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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YASAK AŞK İDDİASI

Polisteki ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Gülmüş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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