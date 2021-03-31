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  4. Muğla'da yolda yürüyen kişiye pitbull şoku! O anlar böyle görüntülendi

Muğla'da yolda yürüyen kişiye pitbull şoku! O anlar böyle görüntülendi

31.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başıboş halde gezen Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçen bir kişiye saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışanlar, başıboş gezen Pitbull cinsi köpeğe, yiyecek verdi. Boynunda tasması olan ve gün boyu restoranın önünden ayrılmayan köpek, yoldan geçen bir kişiye saldırdı. Kimliği belirsiz kişi, aldığı darbeyle yere düşerken, köpek, restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı. Şans eseri yara almadan saldırıdan kurtulan kişi bölgeden ayrılırken, ihbar üzerine gelen Bodrum Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, köpeği alıp, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

"YOLDAN GEÇEN BİR ADAMA SALDIRDI"

Restoran çalışanı Felemez Dağ, "Köpeği daha önce burada görmedim. Sabah saatlerinde restoranın önüne geldi. Aç ve susuz olduğunu anlayınca yemek verdik. Köpek de kapının önünden ayrılmamaya başladı. Tasması var diye bir şey yapmadık. Ya terk edildi yada kaçtı diye düşündük. Bir yandan da tedirgin olduk. Kapının önünde sessizce dururken, yoldan geçen bir adama saldırdı. Isırmadı ama adamı yere düşürdü. Hemen koştum, o sırada yeniden saldırmaya çalıştı. Boynundaki tasmadan tutup, çektik" dedi.

Saldırı anı ise restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(DHA)

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