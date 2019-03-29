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Muğla merkezli 14 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Muğla merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da gözaltına alınan 16 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün, TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf, 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 16 zanlı yakalanmıştı.

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adliye FETÖ Muğla operasyon

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