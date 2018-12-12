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Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1’i uzman çavuş, 1’i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası’nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, ’Eşref’ isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.’yi yakaladı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla E.Y., A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W. ve S.T. adlı 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan E.Y.’nin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Biri yabancı uyruklu kadın olan 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan bazılarının yakınları, sinir krizi geçirdi.

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