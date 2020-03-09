Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşi gören sahile koştu

'MARMARİS CENNET GİBİ'

Güneşli havanın keyfini çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "Eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" diye konuştu.