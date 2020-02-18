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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki beyaz tozun sırrı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki beyaz tozun ne olduğu ortaya çıktı. İçinde nişasta olduğu ortaya çıkan zarfı Kıvrak'ın odasına bırakan iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren öğretim görevlileri, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki beyaz tozun sırrı ortaya çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, dün öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2
kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi. Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleriyle MSKÜ Hastanesi'ne ambulansla getirilip, kan ve idrar numuneleri alınan 3 kişinin tahlilleri temiz çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Üniversitede korku ve panik yaşanmasına neden olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, zarfı kapının altından bırakan 2 kişinin kimliklerini tespit etti. MSKÜ Meslek Yüksekokulu Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi H.A.A. ile öğretim görevlisi Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BEYAZ TOZ NİŞASTA ÇIKTI

Her iki öğretim üyesinin emniyetteki ifadelerinde, çok sevdiklerini söyledikleri hocaları Doç. DR. İbrahim Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istedikleri ancak olayın bu kadar farklı boyutlara geleceğini tahmin edemediklerini belirtip, yaşananlar nedeniyle pişman ve üzgünlük olduklarını söylediği öğrenildi. İkilinin ifadelerinde, zarfın içerisindeki beyaz tozun nişasta olduğunu söyledikleri de öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi beyaz toz Nişasta

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