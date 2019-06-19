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Muğla'da, 114 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.  Fethiye ilçesi Dalyan Koyu mevkisinde, saat 13.00 sıralarında karada 4 yabancı uyruklu kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, çevredekiler ihbarda bulunuldu.

Muğla'da, 114 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.
Fethiye ilçesi Dalyan Koyu mevkisinde, saat 13.00 sıralarında karada 4 yabancı uyruklu kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, çevredekiler ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde 4 kişinin Pakistan uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda karada başka kişilerin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, durumu Fethiye Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.
Jandarma, bölgenin kara aracı ile ulaşımı bulunmadığından Sahil güvenlik botu ile Dalyan Koyu'na gitti. Denizden ve karadan yapılan arama çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak için karada hazırlık yapan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Fethiye iskelesine getirildi. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da, 114 kaçak göçmen yakalandı

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