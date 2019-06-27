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Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Mazı açıklarında devriye görevi yaparken şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Filistin, Somali, Suriye, Mısır ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

Lastik bota da el konuldu.

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bodrum göçmen Muğla Sahuil Güvenlik

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