Muğla'da bekçiler işbaşı yaptı

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 44 bekçi, işbaşı yaptı.

Fethiye'de Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı çalışacak 20 bekçi, kent genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev alacak. Huzur ve güveni sağlamak için istihdam edilen personel, emniyet birimleriyle koordineli çalışacak.

Bekçilere görevlerinde başarı dileyen Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında olduğunu belirtti.İlçenin 160 bin nüfusu bulunduğunu, bu nüfusun 101 bininin kent merkezinde yaşadığını aktaran Şahiner, "15 merkez mahallemiz var. İlçemizin turistik olması dolayısıyla yılda 1 milyon 350 bin civarı turist ağırlıyoruz. Bu anlamda tüm misafirlerimiz ve Fethiyeli vatandaşlarımızın huzuru için emniyet kuvvetlerimize 20 bekçi kardeşimiz destek olacak." diye konuştu.

Bodrum ilçesinde de hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 24 bekçi nöbete başladı.

Öte yandan, Marmaris'te 18, Milas ilçesinde de 15 bekçinin hafta sonundan itibaren göreve başlayacağı öğrenildi.

