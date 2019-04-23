HABER

Muğla'da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin ve sahilde dolaşmanın keyfini yaşadı

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahilde dolaşmanın ve denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüdü, bazıları da kitap okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve yakın illerden gelen çok sayıda turist, Akyaka sahilinde denize girdi, bazıları da kayalıklardan denize atladı.

Bodrum ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da çok sayıda tatilci, denizde yüzmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Marmaris'teki Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de yabancı turistler ve vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıcak havayı fırsat bilenler denizde yüzdü, plajlarda güneşlendi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadıGarnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı
Emniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemezEmniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akyaka bodrum Muğla sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.