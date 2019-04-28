Muğla'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Birol Ü. (37), Faralya Mahallesi Kızılcakaya Sokak'taki evlerinde eşi Gamze Ü. (32) ile tartışmaya başladı.
Birol Ü, ruhsatsız tabancasıyla eşini başından vurup jandarmaya haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Gamze Ü'nün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.
Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum