Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'in ailesi, sürücünün tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Genç kızın ağabeyi Oğul Şahan Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerini ve kayıtlara göre kardeşinin ölümüne aşırı hızlı giden dikkatsiz kamyonet sürücüsünün neden olduğunu iddia etti.

Kazanın hız sınırı bulunan yerleşim yerlerinin olduğu bir bölgede meydana geldiğine dikkati çeken Aslaner, güvenlik kamerasına, kamyonetin 1500 metrelik mesafeyi 46 saniyede kat ettiğinin yansıdığını öne sürdü.

Aslaner, ayrıca başka bir güvenlik kamerası kayında ise sürücünün ifadesinin aksine kardeşinin kullandığı elektrikli bisikletin farının yandığının ve sinyal verdiğinin görüldüğünü savundu.

- "Hayallerini tamamlayamadı"

Kardeşine çarpan sürücünün olaydan sonra ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığını aktaran Aslaner, şöyle devam etti: