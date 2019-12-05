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Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden Zeynep Helin Aslaner'in ağabeyi Oğul Şahan Aslaner: - "Kardeşim hayata gözlerini yumdu ama ona çarpan hiçbir ceza çekmeden elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Kamyonet sürücüsünün cezalandırılmasını istiyoruz"

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve bağışlanan organlarıyla 5 hastaya umut olan 19 yaşındaki Zeynep Helin Aslaner'in ailesi, sürücünün tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Genç kızın ağabeyi Oğul Şahan Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerini ve kayıtlara göre kardeşinin ölümüne aşırı hızlı giden dikkatsiz kamyonet sürücüsünün neden olduğunu iddia etti.

Kazanın hız sınırı bulunan yerleşim yerlerinin olduğu bir bölgede meydana geldiğine dikkati çeken Aslaner, güvenlik kamerasına, kamyonetin 1500 metrelik mesafeyi 46 saniyede kat ettiğinin yansıdığını öne sürdü.

Aslaner, ayrıca başka bir güvenlik kamerası kayında ise sürücünün ifadesinin aksine kardeşinin kullandığı elektrikli bisikletin farının yandığının ve sinyal verdiğinin görüldüğünü savundu.

- "Hayallerini tamamlayamadı"

Kardeşine çarpan sürücünün olaydan sonra ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığını aktaran Aslaner, şöyle devam etti:

"Kardeşim hayata gözlerini yumdu ama ona çarpan hiçbir ceza çekmeden elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Kamyonet sürücüsünün cezalandırılmasını istiyoruz. Zeynep geçen sene liseden mezun oldu ve sağlıkçı olmak istiyordu. Bana hep insanların hayatını kurtaracağından bahsediyordu. 'Hayat kurtaracağım, hayat kurtaracağım' diyordu dediğini de yaptı. Organlarını bağışladık, 5 kişiye can verdi, umut oldu. Hayallerini tamamlayamadı. Bizi en çok üzen bu."

- Olay

Zeynep Helin Aslaner'e (19) 8 Kasım'da, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.E.H'nin kullandığı 48 Z 2597 plakalı kamyonet çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Aslaner'in, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi tarafından bağışlanan organları 5 hastaya umut olmuştu. Gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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