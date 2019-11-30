HABER

Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:04 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer: - "Hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran vakaların hayati tehlikesi bulunmuyor. Konuyu yakından takip ediyoruz"

Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14'ü öğrenci 23 kişi hastaneye sevk edildi.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 14 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 9 işçisi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran vakaların hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da 14 öğrenci ve 9 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu belirtti.

Öğrencilerden 3'nün ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiğini vurgulayan Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını dile getirdi.

Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 kişi hastaneye kaldırıldı

PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımıEser Yenenler-Berfu Yenenler çiftinden Kuzey paylaşımı
Öğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralıÖğrenci servisi otomobile çarptı: 8 yaralı
Genç yaşında gençleri zehirlerken yakalandıGenç yaşında gençleri zehirlerken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gıda Muğla zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

TBMM'de gerilim! HDP sıralarına yürüdü

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

'Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz'

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Gelin adayı Solmaz'dan kalça dansı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın

Masumiyet Müzesi'nde korkutan yangın!

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ile Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma: Haddini bil ya da çık dışarı

Sosyal medyada gündem oldu! 'Haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık'

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Baba ve 4 yaşındaki kızı, av tüfekli saldırıda yaralandı

Baba ve 4 yaşındaki kızına av tüfekli saldırı!

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.