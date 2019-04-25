Muğla'da iki kardeş uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.A.Ç. ile kardeşi İ.Ç'nin ilçede uyuşturucu sattıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İçmeler mevkisinde iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisleri görünce yol kenarına attıkları belirtilen poşette bir miktar skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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