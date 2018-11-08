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Muğla'da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman Uslu'nun (63) kullandığı 48 JB 765 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Uğurlu mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü Uslu ile araçtaki Bilal Balcı (79) ve Hasan Koşar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

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Muğla Seydikemer trafik kazası yaralı

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