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Muğla'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:20 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde şiddetli yağış sonucu evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Kayaköy'den Gemiler Koyu’na giden yol da sel suları nedeniyle kapandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı, tarım arazileri ise sular altında kaldı.

İlçede gece başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Taşyaka Mahallesi'ndeki 4 evin bodrum ve girişi katını su bastı. İtfaiyenin çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek verdi.

Evini su basan vatandaşlardan Soner Kılıç, gece başlayan yağış sebebiyle eşyalarının kullanılamaz hale gediğini, uzun zamandır bu kadar yağış olmadığını söyledi.

- Tarım arazileri sular altında kaldı

Kayaköy Mahallesi'nde de taşan dereler, tarım arazilerini sular altında bıraktı. Su seviyesi, civardaki çok sayıda evin girişine kadar yükseldi.

Kayaköy'den Gemiler Koyu’na giden yol da sel suları nedeniyle kapandı.

Kayaköy muhtarı Metin Ekiz, en son yaklaşık 15 yıl önce böyle kuvvetli yağış olduğunu dile getirdi.

Suları kendi imkanlarıyla başka yerlere yönlendirdiklerini anlatan Ekiz, "Şu anda araziler doldu. Yine mahalleden Gemiler Koyu'na giden yol sularla kaplı. İnşallah kimsenin canına bir şey olmadan bu olayı atlatırız." dedi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye dün geceden bu yana 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü, yağışın gece yarısından sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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