HABER

Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi.

Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi

Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi.
İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü kadınlar bisiklet turu' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Datça'da bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Denizlililer sitesine kadar 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle tam bir karnaval havasında gerçekleşen bisiklet turuna katılan kadınlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Datçalı kadın bisikletçiler adına açıklama yapan ve İzmir'de ilk kez 2013 yılında düzenlenen 'Süslü kadınlar bisiklet turu'na destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ümit Kırcalı (60), "Bu yıl yaklaşık 63 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştiriliyor. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Uygun bisiklet politikaları ve yollar olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendiMuğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendiMuğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendiMuğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi 
Trakyalı kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiTrakyalı kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

İlginizi Çekebilir

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.