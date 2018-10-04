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Muğla'da tefeci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından, tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi ile bu kişilerle irtibatlı oldukları ve rüşvet aldıkları ileri sürülen Milas Tapu Müdürlüğü'nde görevli 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, esnafa ve vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, çek ve senet imzalattıkları, senetleri ödemeyenlerin haciz yoluyla mallarına el koydukları iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla operasyon polis rüşvet Tefeci

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