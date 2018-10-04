Muğla'da tefeci operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen bir grubu takibe aldı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından, tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi ile bu kişilerle irtibatlı oldukları ve rüşvet aldıkları ileri sürülen Milas Tapu Müdürlüğü'nde görevli 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, esnafa ve vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, çek ve senet imzalattıkları, senetleri ödemeyenlerin haciz yoluyla mallarına el koydukları iddia edildi.
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