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Muğla'da turizm merkezlerinde trafik uygulamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kentteki, belirlenen 13 bölgede trafik uygulaması hem karadan hem de havadan yapılıyor

Muğla'da polis ekiplerince, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yol kontrolü havadan ve karadan gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların seyahatlerini güvenle gerçekleştirmeleri amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Bayram dolayısıyla güvenlik önlemlerini artıran ekipler, trafiğin yoğun olduğu Akyaka Mahallesi, Marmaris, Fethiye ve Bodrum karayolu başta olmak üzere belirlenen 13 bölgede hem karadan hem de havadan uygulama yapıyor.

Bu kapsamda trafik akışı, "drone" ve helikopterle havadan takip ediliyor.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yazılıyor, uyarılarda bulunuluyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ek tedbirler alınıyor.

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Akyaka bodrum denetleme Muğla trafik Uygulama

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