HABER

Muhabirin 7 yıllık Suriye anıları kitaplaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Suriye İç Savaşı’nı ilk günden bu yana takip eden gazeteci Cihat Arpacık, Suriye anılarını kitaplaştırdı.2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı’nı ilk günden bu yana takip eden gazeteci Cihat Arpacık, Suriye anılarını kitaplaştırdı.

Suriye İç Savaşı’nı ilk günden bu yana takip eden gazeteci Cihat Arpacık, Suriye anılarını kitaplaştırdı.

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı’nı ilk günden bu yana takip eden gazeteci Cihat Arpacık, Suriye anılarını kitaplaştırdı. Çıra Yayınları’ndan çıkan ‘Savaşın İnsanları’ isimli kitapta Suriye’de 7 yılı geride bırakan dramda sesleri duyulmayan insanların hikâyeleri de kendine yer buldu.

Arpacık, savaşın başından bu yana Suriye ordusu tarafından maliyeti düşük olduğu için kullanılan varil bombasının bulunduğu binanın hemen yakınına düşmesini şu satırlarda anlattı: “Helikopter bulunduğumuz sokağın üzerinde. Yanımızdaymış gibi duyabiliyoruz. Varil düşecek! Varil düşmeden önce anlarsınız. Önce tiz bir ıslık gökten yere doğru iner. Sesini duyarsınız... Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Odada bulunanlarla birbirimize bakakalıyoruz. Bir son vedalaşma gibi. ‘Hakkını helal et’ der gibi... Sadece üç saniye sonra müthiş bir gürültü. Gözümü açtığımda hala hayattayız... Her yerde toz var. Ama yaşıyoruz, bina da yıkılmamış. Ama varil çok yakınımıza düştü bunu anlayabiliyoruz. Bir dakika sonra insanların bağırışlarını duyuyoruz. Feryatlar, dualar birbirine karışıyor. Kendimizi dışarı attık... Sakallı bir adam, elinde bir çocuk bedeni tutuyor. Yaşıyor mu bilmiyorum. Hiçbir hayat belirtisi yok. Elimdeki fotoğraf makinesini görüyor. Söyledikleri bir vasiyet sanki: Bunu diğer insanlara anlat! Yapabileceğim başka hiçbir şey yoktu. Ben de anlattım...”.

"Esir İspanyol gazeteciler için 25 milyon dolar fidye istediler"
Kitapta koca bir ülkenin nasıl adım adım büyük bir harabeye döndüğünü kendi gözlemleriyle anlatan Arpacık, 2015 yılında Halep’te kaçırılan 3 İspanyol gazetecinin nasıl kurtarıldığına yönelik şimdiye kadar duyulmamış ayrıntıları da yazdı. O dönem olayın aktörlerine söz verdiği için bunları yazmadığını ancak şimdi bilinmesinde bir mahsur olmadığını belirten Arpacık, 3 İspanyol gazetecinin hikayesini şöyle anlattı:

"2015 yılında, Halep’teki durumu haberleştirmek için kente gelen 3 İspanyol gazeteci, Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez ve Angel Sastre, El Kaide’nin Suriye kolu olarak bilinen Nusra Cephesi tarafından alıkonuldu. 3 gazetecinin esareti 10 ay sonra Mayıs 2016’da sona erdi. Kurtuluş hikayeleri ise kamuoyu tarafından pek bilinmiyor. Serbest bırakılma süreçlerini yakından takip ettiğim bu 3 gazeteci aslında ilgi çekici bir sürecin ardından özgürlüklerine kavuştu.
Olayın aslı şöyleydi; Nusra Cephesi, gazetecileri para alarak teslim etmenin yollarını arıyordu, bunun için El Kaide ile herhangi bir bağı bulunmayan bir muhalif grupla temasa geçti ve ikinci kişiler üzerinden konu Türkiye’ye bildirildi. Ancak Türkiye işin içinde Nusra Cephesi olduğu için duruma önce çekimser yaklaştı. Türkiye’nin Nusra ile bir pazarlık masasına oturmaya yanaşmaması üzerine aracılar bu kez ikinci bir ülkenin kapısını çaldı. Bu ülkenin istihbaratı önce İspanyol gazetecilerin yaşadığını ispatlayan bir video kaydı çekilmesini istedi. Gazetecileri elinde tutan Nusra mensupları herhangi bir iletişim cihazıyla iletişim kurmak istemiyordu. Aracılar Suriye’ye geri döndü ve aracı ülkenin bu talebini yüz yüze Nusra’ya iletti. Video kaydı çekilmişti, gazetecilerin hayatta olduğu artık kesindi. Video kaydı ortaya çıkınca operasyon süreci başlatıldı. Süreç ilk olarak Nusra’nın gazetecileri serbest bırakmak için istediği parada tıkandı. Nusra gazetecilere karşılık 25 milyon dolar istiyordu. Bu talep İspanya tarafından kabul edilmedi. Daha sonraki pazarlık sürecinde “her bir gazeteci için 3.7 milyon dolar ve sınır boyundaki iç göç mağdurlarına insani yardım” seçeneği kabul edildi. İspanyolların belirlenen parayı ödemesi üzerine üç gazeteci Türkiye’ye getirildi. Burada İspanyalı yetkililere teslim edilen gazeteciler ülkelerine gönderildi.
Gazetecilerin ülkelerine gitmelerinin ardından bir açıklama yapan İspanya hükümeti ‘Gazetecilerin, müttefiklerin ve dostların özellikle de Türkiye ve diğer aracı ülkenin işbirliği sayesinde serbest kaldığını’ açıkladı. O günlerde, gazetecilerin yaşadıklarını ispat etmek için çekilen video kaydını da, kıyasıya yürütülen pazarlık sürecinin ayrıntılarına da vakıf olmuştum ama söz verdiğim için sıcağı sıcağına bunları yazmak mümkün olmamıştı. Şimdi sanırım aradan geçen bunca sürenin ardından bilinmesinde herhangi bir mahsur yok".

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
Elbirliği Sektörü’nde rekor teslimatElbirliği Sektörü’nde rekor teslimat
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı: "110 bin Suriyeli kardeşimize iftar programı düzenledik"Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı: "110 bin Suriyeli kardeşimize iftar programı düzenledik"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.