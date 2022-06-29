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Muhalefet cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? 29 Ekim iddiası gündem yarattı

29.06.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi bir adım öne çıkarken, adayın açıklanacağı kritik tarihin ise belli olduğu iddia edildi.

Muhalefet cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? 29 Ekim iddiası gündem yarattı

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalırken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı muhalefet cephesinin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merakla bekleniyor. Kulislerde her fırsatta 'hazırım' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım önde olduğu konuşulsa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in isimleri de seçenekler arasında.

ADAYLIK İÇİN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Şu ana kadar 6'lı masadaki liderlerin ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda bir uzlaşmaya varmadığı belirtilirken, Türkiye'nin merakla beklediği adayın açıklanacağı tarihin netleştiği iddia edildi.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI 29 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Ankara kulislerinden aldığı bilgileri aktaran gazeteci Ali Haydar Fırat, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim'de ilan edeceğini iddia etti.

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