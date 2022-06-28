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Melih Gökçek sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon...

28.06.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyada "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” paylaşımını gerçek sanıp, canlı yayında yorumladığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Melih Gökçek sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu oldu. Petrol rezervi keşiflerine dair değerlendirmelerde bulunan Melih Gökçek'in 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini anlatması sosyal medyada viral oldu. Gökçek, jelibon bulunmasıyla ilgili konuşurken sunucu Fatih Atik'in 'Başkanım fake olmasın' sorusu üzerine 'Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor.' cevabını verdi.

Gökçek yayında şu ifadeleri kullandı:

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"Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor."

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Melih Gökçek'in 'Jelibon bulunmuş' açıklamaları sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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