Muhalefet partileri arasında ziyaret trafiği: Seçim işbirliği ve ittifaklar konusunda nabız yoklanıyor

Muhalefet partileri arasında bir süredir yürütülen ziyaret trafiği, yeni görüşmelerde sürdürüldü. Genel seçimlerde Millet ittifakı içinde yer alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederken; "Cumhur ittifakı" bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırladı. Cumhur ve Millet ittifakı bileşeni siyasi partiler arasında ziyaret trafiği sıklaşırken, bu ziyaretler siyasi kulislerde ileriye dönük "seçim işbirliği ve ittifaklar" konusunda nabız yoklama niteliğinde görülüyor. Davutoğlu "parlamenter" sistem önerisini iletti Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden SP Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Davutoğlu, bir süre önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettikleri "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini Karamollaoğlu'na da iletti.

İki lider görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, iki partinin ortak ve vizyoner şekilde çalışması konusunda mutabık kaldığını vurguladı. ABD ve AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını eleştiren Davutoğlu, "Bu yaptırımlara karşı hep beraber gür bir sesle, milli birlikle Ankara'da kim iktidar olursa olsun, Türkiye üzerinde kim yaptırım kararı açıklarsa omuz omuza veririz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu konuda siyasi partilerin tavrından herkesin emin olması lazım" görüşüne yer verdi. "Partiler bir araya gelmeli" SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise başkanlık sisteminin "devam ettirilemez" olduğunu, revize edilmesi ve parlamentonun güçlendirilmesinin gerektiğini belirtti. Sorunların çözülmesinin "sağlıklı müzakere ortamı" oluşmasına bağlı olduğunu belirten Karamollaoğlu, muhalefette bulunan ve belli konularda ortaklaşan siyasi partilerin bir araya gelmesini önerdi. Karamollaoğlu, "Biz bu müzakereleri devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Şartlar bunu zorunlu kılıyor" derken, 2022'den önce seçim olmayacağı görüşünü de paylaştı.

"Kapatma**, oy veren kitleyi cezalandırmaktır"** MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması yönündeki çağrısının sorulması üzerine Davutoğlu, parti kapatmayla mesafe alınamayacağını ifade etti: "Demokrasilerde parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere parti kapatmanın tümüyle ortadan kaldırılması için çalışma yapan bir anlayış hakimdi. Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız, terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız, her birinin de hakkını veririz. "Türkiye'de belli kesimlerde, belli bölgelerde vatandaşlarımızın şu veya bu yönde kullanılan oylarının yok sayılması üzerinden ve parti kapatma yöntemleriyle bir mesafe alınamayacağını aksine geniş kitlelerin terör örgütlerinin propagandalarına açık hale getirilmiş oldukları da geçmiş tecrübelerden bilinir." Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin, Doğu ve Güneydoğu'da AKP ile HDP arasında sıkışmış geniş kitlelere alternatif sunduğu için bölgede en hızlı örgütlenen parti olduğunu söyledi.