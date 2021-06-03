Muhammed Ali kimdir? İşte Muhammed Ali mesajları ve sözleri! Ölüm yıldönümünde anılıyor

S. Liston'u mağlup edip Dünya Şampiyonu olan Ali, söz konusu şampiyonluğun ardından dinini değiştirdi, İslam'a geçti. Ardından boksa 1967'den 1970'e kadar ara vermek zorunda kaldı. Vietnam savaşına katılmak için teklif alan Muhammed Ali bu teklifi reddetti. Vietnamlıların, kendisine hiçbir kötülük yapmadığını ve bu nedenle savaşa katılmayacağını ifade etti. Bunun ardından Ali, kariyer hayatının en güzel zamanlarında 10 bin dolar para ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 Ocak 1942 ABD doğumlu 3 Haziran 2016'da Arizona'da vefat etti. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak gösterildi. Hayatı boyunca yalnızda 5 maçta yenildi. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali boksa 12 yaşında başladı. Altın Eldiven Şampiyonası ve National AAU amatör kayıtlarına girdi. 1960'ta Roma'da ağır hafif siklette altın madalya aldı. Roma Olimpiyatları'na 18 yaşındayken katılmıştı ve aldığı altın madalyanın ardından ünü yayılmaya başladı.

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali ölüm yıldönümünde anılıyor. Muhammed Ali kariyer hayatı boyunca birçok maça çıktı ve birçok galibiyet kazandı. Kariyer hayatında olağanüstü performans sergileyen Muhammed Ali aynı zamanda ırkçılıkla da savaştı. Peki Muhammed Ali kimdir? İşte Muhammed Ali mesajları ve sözleri!

1970'e kadar sıkıntı yaşadı, iflasını duyurdu. 1970'den sonra temyiz davasını kazandı ve boksa geri döndü. 1971'de Joe Frazier ile asrın maçına çıktı. Ancak Ali bu maç ile profesyonel kariyerinde ilk kez mağlup oldu. Bunun gerekçesi olarak uzmanlar, bokstan uzak kalan Ali'nin bu kasar zor bir maça hazır olmadığı görüşündeydi. Bunun ardından Ali, Ken Norton'a sayı ile yenildi. Herkes Ali'nin kariyerinin bittiği görüşündeydi. Fakat Ali, art arda unvan için rakip olan boksörleri bir bir yendi. Ken Norton'i yenip rövanşı aldı.

1973'te Joe Frazier ile unvan maçı için anlaştı. Frazier iki raundda nakavt oldu. Fraizer ile maç yapan Ali, onun ardından Foreman'la maça çıktı ve galip oldu. 1974'te Foreman’ın bahisçilerde 7'ye 1 favori olduğu maçta rakibini sekizinci raundda nakavt etti. Ali, hak ettiği unvanı Floyd Patterson'den sonra tekrar elde eden ikinci boksör oldu.

1978'de L. Spinks'e yenildi sonra da aynı yıl rakibini yendi. Dünya Şampiyonluğunu 3 kez elde etti. O zamanlar sadece 2 Dünya Boks Federasyonu vardı. Kariyer hayatı boyunca oldukça başarılı performans sergileyen Muhammed Ali, 1978'de boksu Şampiyon olarak bıraktı. 1984'te Parkinson hastalığına yakalandı. Ancak bunu gizledi ve büyük para karşılığında bir maça çıkıp kaybetti. Muhammed Ali, 36 yaşına kadar bütün şampiyonlar için en iyi isimdi. 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı.