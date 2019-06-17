Muhammed Mursi'nin vefatı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Malezya hükümetinden taziye mesajları yayımlandı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mursi'nin vefatını demokrasi için büyük kayıp olarak niteleyerek, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş beşinci cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatından ötürü çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Wan Azizah, Mursi'nin ailesine ve Mısır halkına başsağlığı diledi.

İktidar koalisyonunun ortağı Halkın Adaleti Partisinin (PKR) Başkanı Enver İbrahim de sosyal medya hesabında, Mursi'nin mahkeme salonunda beklenmedik şekilde yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Muhammed Mursi, zorba Hüsnü Mübarek yönetiminin yıkılışını sağlayan 2011'deki Arap Baharı devriminin ardından Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı. Abdül Fettah el Sisi'nin askeri hükümeti tarafından koltuğundan edilene kadar çok kısa bir süre cumhurbaşkanlığı yapmasına rağmen Mursi, zorba ve yozlaşmış liderlerin idaresinin ardından uzun süredir bekleyen reformların uygulanmasında büyük kararlılık göstermiştir."