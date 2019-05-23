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Muhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

KONYA’da elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, elektrik hattı direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu  işçi Muhammet Esat Güneş  (19) öldü, sürücü de yaralandı.

Muhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- KONYA’da elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, elektrik hattı direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu işçi Muhammet Esat Güneş (19) öldü, sürücü de yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedenine bakıp ağladı. Genç işçiden geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Arabacı yönetimindeki 34 BCG 960 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun karşısındaki şarampole savruldu. Kazada, sürücü Sadık Arabacı yaralandı, yanında bulunan işçi Muhammet Esat Güneş, hayatını kaybetti. Yaralı Arabacı, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedeni başında ağladı. Güneş'ten geriye çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı. Kzaayla ilgili sruşturma sürüyor.
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Muhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladıMuhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladıMuhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladıMuhammet kazada öldü, iş arkadaşları ağladı

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