Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayının ilk günü ve aşure günü!

Çok sayıda insan için önemli bir dönem olan Muharrem ayı başlıyor. 2020 Muharrem ayı başlamasına çok kısa bir süre kala 2020 aşure günü ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranmaya başladı. Özellikle kendisi yapmayacak da olsa yapacak olan komşularının lezzetli aşurelerinin tadına bakmak isteyenler aşure ne zaman dağıtılır sorusunun cevabını da merak ediyor. Aşure yapacak olan kişiler, aşure malzemelerini almaya başladı. İşte Muharrem ayı başlangıcı 2020 ve aşure günü ile ilgili tüm detaylar...

Muharrem ayı nedir?

Muharrem ayı ne zaman sorusunun yanı sıra Muharrem ayının ne olduğu da bazı kişiler tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayı yılın 1. ayı olarak geçiyor. Arapça bir kelime olan Muharrem, haram kökünden türemiş bir kelimedir. Şimdi, Muharrem ayı hangi gün sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlar?

2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı ne zaman 2020 yılı sorusuna cevap olarak 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Muharrem ayı başlangıcı olacak. Aynı zamanda bu önemli gün hicri yılbaşı da olacak. Dolayısıyla 2020 Muharrem ayının ilk günü bu sene perşembe gününe denk gelecek. Şimdi aşure hazırlıklarına başlayacak olanlar Muharrem ayı aşure günü ne zaman 2020 sorusunun yanıtını merak ediyor.