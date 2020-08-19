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Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayının ilk günü ve aşure günü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Muharrem ayı 2020 senesinde de hicri takvime göre yılbaşı başlangıcı olacak. Muharrem ayı içerisindeki aşure günü için kısa bir süre kaldı. Şimdi, Muharrem ayı ne zaman sorusu soruluyor. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının ilk günü ve aşure günü ne zaman? İşte detaylar…

Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayının ilk günü ve aşure günü!

Çok sayıda insan için önemli bir dönem olan Muharrem ayı başlıyor. 2020 Muharrem ayı başlamasına çok kısa bir süre kala 2020 aşure günü ne zaman başlıyor sorusuna da yanıt aranmaya başladı. Özellikle kendisi yapmayacak da olsa yapacak olan komşularının lezzetli aşurelerinin tadına bakmak isteyenler aşure ne zaman dağıtılır sorusunun cevabını da merak ediyor. Aşure yapacak olan kişiler, aşure malzemelerini almaya başladı. İşte Muharrem ayı başlangıcı 2020 ve aşure günü ile ilgili tüm detaylar...

Muharrem ayı nedir?

Muharrem ayı ne zaman sorusunun yanı sıra Muharrem ayının ne olduğu da bazı kişiler tarafından merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayı yılın 1. ayı olarak geçiyor. Arapça bir kelime olan Muharrem, haram kökünden türemiş bir kelimedir. Şimdi, Muharrem ayı hangi gün sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlar?

2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayı ne zaman 2020 yılı sorusuna cevap olarak 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Muharrem ayı başlangıcı olacak. Aynı zamanda bu önemli gün hicri yılbaşı da olacak. Dolayısıyla 2020 Muharrem ayının ilk günü bu sene perşembe gününe denk gelecek. Şimdi aşure hazırlıklarına başlayacak olanlar Muharrem ayı aşure günü ne zaman 2020 sorusunun yanıtını merak ediyor.

Aşure günü ne zaman?

Vatandaşlar tarafından Muharrem ayı aşure günü ne zaman konusu da merak ediliyor. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor. Bu nedenle 2020 yılında aşure günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla ne zaman aşure yapılır konusunda önemli tarih 29 Ağustos olarak görünüyor.

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Çok sayıda vatandaş Muharrem ayının ilk günü haricinde Muharrem ayı orucu ne zaman tutulacak konusunda da araştırmalar yapıyor. Muharrem ayı orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan bir açıklama bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla alakalı olarak; Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutulmasının tavsiye edildiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra Muharrem ayının yalnızca 10. gününü oruçlu geçirmenin mekruh olduğu belirtiliyor.

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