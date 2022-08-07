Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının tarih bilgisi ve yapılan ibadetler, Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayı orucunun ne zaman ve kaç gün tutulacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu ne zaman, hangi gün tutulur? İşte detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN TUTULUR?

Muharrem Ayı orucu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Fakat İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla Muharrem ayı orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, Yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine veya sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulması tavsiye edilmiştir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.



