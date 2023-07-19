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MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı!

19.07.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı orucu 19 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu ay, İslam peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Birçok kişi internette konya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayı orucu ne zaman bitiyor?

MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur, ne zaman bitiyor? Diyanet açıkladı!

Muharrem Ayı orucu hakkında internette yapılan araştırmalara hız kazandı. Bu ay, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Öte yandan insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir. Muharrem Ayı bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlamış bulunuyor. Peki, Muharrem Ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayı orucu bugün mü tutulmaya başlanır, kaç gün tutulur?

MUHARREM AYI ORUCU NE BİTİYOR, KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem Ayı orucu konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

MUHARREM AYI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem Ayı, İslam peygamberi Hazreti Muhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir.

Konuya dair bir hadis şu şekildedir: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü olan aşura gününde de oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnettir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in âşûrâ gününde oruç tuttuğu ve bunu müslümanlara tavsiye ettiği belirtilmişti.

Öte yandan Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Muhammed (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini bildirmiştir.

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