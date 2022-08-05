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Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

05.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayı orucu ile ilgili ayrıntılar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Muharrem ayında kaç gün, nasıl oruç tutulur? Muharrem ayı orucu ne zaman bitiyor? Ayrıntılar haberimizde...

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

Muharrem ayı orucunun ne zaman, kaç gün tutulacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. "Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?", "Muharrem orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur?" sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem Ayı orucu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Fakat İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla Muharrem ayı orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, Yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine veya sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulması tavsiye edilmiştir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

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MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.

Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

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