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Muharrem İnce 2018 seçimlerine atıfta bulunarak açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp...

09.03.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ne yapacağı merak konusu oldu. Partisinde adaylık için ön seçim yapacak olan İnce, Twitter'daki açıklamasıyla da dikkat çekti. İnce geçen seçime de atıfta bulunarak "Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım." dedi.

Muharrem İnce 2018 seçimlerine atıfta bulunarak açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp...

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği siyaset gündeminde en fazla konuşulan konulardan biri oldu. Adaylıktan Kılıçdaroğlu lehine çekileceği ve Millet İttifakı'na katılacağı iddiaları da ortaya atılan İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İnce 2018 seçimlerinde olduğu gibi rakiplerinin adaylık kampanyalarına para yatırarak destek vereceğini duyurdu.

"GEÇEN SEÇİMDE BUNUN KARŞILIĞINI GÖREMESEM DE..."

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğini belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de..."

2018 SEÇİMLERİNDE DE PARA YATIRMIŞTI

Muharrem İnce, 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve kampanya sürecinde diğer adaylara "Güle güle harcasınlar" diyerek 500'er lira bağışta bulunmuştu.

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Muharrem İnce Memleket Partisi

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