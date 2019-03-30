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Muharrem İnce, aylar sonra Erdoğan ziyaretini anlattı: Haklı çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 00:48 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ile ilgili anısını anlattı. İnce, aylar sonra paylaştığı anısında, Erdoğan’ın seçim sonuçları ile ilgili haklı çıktığını söyledi.

Muharrem İnce, aylar sonra Erdoğan ziyaretini anlattı: Haklı çıktı

CHP'li Muharrem İnce, Edirne’de miting gerçekleştirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi partililerine seslenen İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince yaptığı çalışmalardan bahsetti. İnce, seçim süresince tüm cumhurbaşkanı adaylarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ziyaretine ayrı bir parantez açtı ve bazı itiraflarda bulundu.

"HAKLI ÇIKTI! BİR DAHAKİNE HALLEDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde yaşadığı bir diyaloğu paylaşan Muharrem İnce, “Dedim ki bir jest daha yapayım, ne yapayım? Gideyim dedim partilerinde ziyaret edeyim. Sayın Erdoğan’ı ziyarete gittim. Çayını içtim. ‘Canını sıkma. Ben cumhurbaşkanı olunca, sen eski cumhurbaşkanı olacaksın. Maaşa zam oldu mu söyle yaparız’ dedim. ‘Uçak lazım oldu mu, alışkınsın sen şimdi 29 tane uçak var’ dedim. ‘Lazım oldu mu söyle arada veririm’ dedim. ‘Bir sıkıntı oldu mu söyle’ dedim. O da güldü. 'Biraz zor olursun'a getirdi. Haklı çıktı da. Neyse bir dahakine halledeceğim. Canınızı sıkmayın. Bir dahakine" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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CHP muharrem ince Cumhurbaşkanı Erdoğan

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