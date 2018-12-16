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Muharrem İnce: Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum

SEÇİM HABERLERİ  | 16.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

24 Haziran'da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçim öncesi tüm ülkeyi gezeceğini söyledi. Çalışmalarına Bursa’nın Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, "Partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı" dedi.

Muharrem İnce: Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya indi. Seçim çalışmalarına Orhangazi’den başlayan İnce, partililer ve Orhangazi Belediye başkan adayı Çetin Çoklar ile birlikte vatandaşlarla buluştu.

Hürriyet Mahallesi’nde bir kahvehanede vatandaşlara seslenen İnce, siyasetçinin sokakta bir saat gezdikten sonra nabzı tutabildiğini ifade etti: "Orhangazi’de gördüğümü söyleyeyim. Ben hep Yalova’da seçmenlere ismiyle hitap ederdim. Bir kere bu on numara. Çetin Çoklar insanlara hep isimleri ile hitap etti. Milletin gözlerindeki ışığı da gördüm. Yani yanılmam kolay kolay. Bence Orhangazi olmuş. Bu iş olur yani. Seçim ciddi bir iştir. Hiç ucunu bırakmaya gelmez, son ana kadar, hatta sandıkların başında da ikna işidir, iddia işidir. Bunu anlatmak lazım insanlara. Son dakikaya, hatta sandık başında çalışmak lazım."

"SESİMİ ÇIKARTMIYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sorulan İnce şu yanıtı verdi: "Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul’da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil çalışma zamanı."

31 Mart seçimleri için Türkiye’yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

İnce şöyle devam etti: "Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimde Belediye başkanlarını seçerek, sadece park yapsın, çöpü toplasın gibi basit bir şey değil. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye’yi getirdiği bir nokta var. Türkiye’de et bitti, süt bitti, su bitti, ot bitti, eğitim bitti, dış politika bitti. 5 milyon yabancı var Türkiye sınırları içinde. Suriyelisi, Afganı, Iraklısı. Kaçı kayıtlı kaçı kayıtsız belli değil, yol geçen hanı. Türkiye bu kötü gidişattan kurtulması lazım. Eğitim en dipte. Hep söylüyorum yine söyleyeyim, çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığından koruyun diyorum. Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir çıkış noktası yakalayabiliriz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz."

Kaynak: İHA

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