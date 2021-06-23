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Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Zavallı muhalefet

23.06.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi sert bir dille eleştirerek ”Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Zavallı muhalefet

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum’a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi.

"BU MUHALEFETİ SEÇİMLERDE TORBANIN İÇİNE KOYACAĞIZ"

Yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK’da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk’ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum.” ifadelerini kullandı.

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İnce, İl Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi. (İHA)

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Muharrem İnce CHP Memleket Partisi
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