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  4. Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a tepki: Afişlerimi neden indirttin?

Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a tepki: Afişlerimi neden indirttin?

16.06.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışı için geldiği Adana’da afişlerini indirttiğini iddia ettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma" diyerek tepki gösterdi.

Muharrem İnce’den Zeydan Karalar’a tepki: Afişlerimi neden indirttin?

Partisinin merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’ndaki il binasının açılışı için Adana’ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer ve seçmenleriyle buluştu. Açılış öncesi konuşma yapan İnce, Adana’ya büyük bir heyecanla geldiğini ve aynı coşkuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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"İNCE MEMED GİBİ DAVRAN, ABDİ AĞA GİBİ DAVRANMA"

Burada konuşan İnce, parti çalışanlarının astıkları afişlerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından zabıtalara talimat verilerek indirtildiğini iddia etti. İnce, bunun kabul edilemez bir davranış olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar, Muharrem İnce afişlerinden ne istiyorsun? Niye indirttin zabıtaya? Burası İnce Memed’in memleketidir. İnce Memed gibi davran, Abdi Ağa gibi davranma. O afişlerin, bayrakların içinde belediyenin parası, rant parası yok; alın teri var. O otobüsteki bayraklarda avanta yok. Yürekli insanların parası var. Senden o afişlerin parasını alacağım. Abdi ağalara yer yok. Sen ne diye indiriyorsun benim afişimi? Bak lazım olurum sana bir gün unutma bunu. Helal paraya dokunma çarpılırsın. En kısa sürede buraya tekrar geleceğim ve afişlerimi tekrar asacaksın, ben de göreceğim” dedi.

Adana’nın 'İtirazım var' diyenlerin memleketi olduğunu kaydeden İnce, Yalova doğumlu olduğunu ama ruhunun 'İtirazım var' diyenlerden olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar 52 kentte örgütlendiklerini anlatan İnce, yakın zamanda 81 ilde örgütlenme hedefinde olduklarını söyledi.

İnce, konuşmasının ardından kurdele keserek partisinin il binasının açılışını yaptı. (DHA)

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Adana Muharrem İnce

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