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Muharrem İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2020 20:39 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sansür girişimleri sonucu Türkiye'deki yapımlarını durdurduğu iddia edilen Netflix ile ilgili CHP'li Muharrem İnce'den de açıklama geldi.

Muharrem İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Son günlerde özellikle dizilerdeki eşcinsel karakterler nedeniyle AK Parti ile Netflix arasındaki restleşme sürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sansür girişimleri sonucu Türkiye’deki yapımlarını durdurduğu iddia edilen Netflix ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da CHP’li Muharrem İnce’den geldi.

"AHLAKI YANLIŞ YERDE ARAYAN ZİHNİYET..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Kadına şiddeti minimum cezalarla geçiştir, çocuk istismarına “bir kereden birşey olmaz” de, katilleri sal sokağa, yetim hakkı yemişleri ödüllendir; kalk NESSFİLİKS'e sansüre giriş.. Ahlakı yanlış yerde arayan zihniyet; unutma ki yasaklar önce koyan eli bağlar” ifadelerini kullandı.


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