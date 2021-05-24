Muharrem İnce'den flaş erken seçim açıklaması: Hodri meydan!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına değinen İnce, "O zaman şunu seslenirim, erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Yani sınırlamasın bizi. Buyurun, hodri meydan" diyerek siyasi partilere seslendi.

İnce, açıklamalarında şunları kaydetti:

Yakından takip ediyoruz, muhalefet erken seçimden kaçmaz. Biz de bir muhalefet partisi olduğumuza göre, şimdilik. Tabii ki bundan kaçmıyoruz. Biz yeni kurulduk, henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık, onu sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 41 ilde örgütlenmeye başladık yasanın bize getirdiği sınırlamaları aşmak için.

"BÜTÜN PARTİLERE SESLENİYORUM..."

O zaman şunu seslenirim; erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Yani sınırlamasın bizi. Buyurun, hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur.