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Muharrem İnce'den flaş erken seçim açıklaması: Hodri meydan!

24.05.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Muharrem İnce'den flaş erken seçim açıklaması: Hodri meydan!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına değinen İnce, "O zaman şunu seslenirim, erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Yani sınırlamasın bizi. Buyurun, hodri meydan" diyerek siyasi partilere seslendi.

İnce, açıklamalarında şunları kaydetti:

Yakından takip ediyoruz, muhalefet erken seçimden kaçmaz. Biz de bir muhalefet partisi olduğumuza göre, şimdilik. Tabii ki bundan kaçmıyoruz. Biz yeni kurulduk, henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık, onu sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 41 ilde örgütlenmeye başladık yasanın bize getirdiği sınırlamaları aşmak için.

"BÜTÜN PARTİLERE SESLENİYORUM..."

O zaman şunu seslenirim; erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum, seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Yani sınırlamasın bizi. Buyurun, hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur.

"SEÇİMDEN FALAN KAÇMIYORUZ"

Biz seçimden falan kaçmıyoruz. Ola ki baskın yapıldı, giremesin bunlar seçime diye. 100 bin imza şartı var, o da orada duruyor. Seçime muhalefetin demesiyle gidilmiyor bu anayasaya göre.

Ola ki iktidar kanadı karar verdi, iki ay sonra seçim yapacağız, biz hazırlıksız yakalanmış oluyoruz o zaman. Belki milletvekili listeleriyle değil de bakanlar kuruluyla 100 bin imza ile milletin karşısına çıkarız.

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seçim Muharrem İnce Memleket Partisi

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