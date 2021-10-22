Muharrem İnce'den iktidara dolar göndermesi

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarı eleştirdi. Doların artışına değinen İnce, "Faizi indirip enflasyonu düşüreceğini zanneden bu kafa yüzünden kur ve pahalılık artıyor." notunu düştü.

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İnce, paylaşımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılır göreceğiz" sözleriyle başlayan videoyla yaptı. Erdoğan'ın sözlerinden sonra kendisinin, "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider" ifadelerine yer veren İnce videonun sonunda AK Parti'nin "Hayaldi, gerçek oldu" sloganını kullandı.

Muharrem İnce'nin paylaşımı:



Erdoğan’ın faiz takıntısı memleketi uçuruma sürüklüyor. Faizi indirip enflasyonu düşüreceğini zanneden bu kafa yüzünden kur ve pahalılık artıyor, 1 dolar 9.75’i gördü! Büyümek, zenginleşmek, hakça bölüşmek için milletin başına bela olan iktidardan kurtulmalıyız!

Erdoğan’ın faiz takıntısı memleketi uçuruma sürüklüyor.



Faizi indirip enflasyonu düşüreceğini zanneden bu kafa yüzünden kur ve pahalılık artıyor, 1 dolar 9.75’i gördü!



Büyümek, zenginleşmek, hakça bölüşmek için milletin başına bela olan iktidardan kurtulmalıyız! pic.twitter.com/6hV41cVs7S — Muharrem İNCE (@vekilince) October 22, 2021



