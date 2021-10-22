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Muharrem İnce'den iktidara dolar göndermesi

22.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda doların 9.75 olduğunu belirterek, "Büyümek, zenginleşmek, hakça bölüşmek için milletin başına bela olan iktidardan kurtulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den iktidara dolar göndermesi

Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarı eleştirdi. Doların artışına değinen İnce, "Faizi indirip enflasyonu düşüreceğini zanneden bu kafa yüzünden kur ve pahalılık artıyor." notunu düştü.

DİKKAT ÇEKEN VİDEO

İnce, paylaşımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılır göreceğiz" sözleriyle başlayan videoyla yaptı. Erdoğan'ın sözlerinden sonra kendisinin, "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider" ifadelerine yer veren İnce videonun sonunda AK Parti'nin "Hayaldi, gerçek oldu" sloganını kullandı.

Ekran Alıntısı

Muharrem İnce'nin paylaşımı:

Erdoğan’ın faiz takıntısı memleketi uçuruma sürüklüyor. Faizi indirip enflasyonu düşüreceğini zanneden bu kafa yüzünden kur ve pahalılık artıyor, 1 dolar 9.75’i gördü! Büyümek, zenginleşmek, hakça bölüşmek için milletin başına bela olan iktidardan kurtulmalıyız!

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Amerikan Doları Muharrem İnce
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