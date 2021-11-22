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Muharrem İnce'den Merkez Bankası yetkilileri hakkında suç duyurusu

22.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muharrem İnce'den Merkez Bankası yetkilileri hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Para Politikası Kurulu üyeleri Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu ve Yusuf Tuna şüpheli olarak yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulunun baz faiz oranını indirmek suretiyle döviz piyasalarında telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verdiği iddia edilen dilekçede, bu nedenle söz konusu isimlerin, "kamu zararına sebebiyet vermek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

AA

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Muharrem İnce TCMB
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