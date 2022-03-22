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Muharrem İnce'den sert sözler! "6 ay dayanamazlar"

22.03.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da konuştu. 6’lı muhalefeti eleştiren İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnce, 6 muhalefet partisini eleştirerek, "Bunlar 6 ay dayanamaz" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Muharrem İnce'den sert sözler! "6 ay dayanamazlar"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı muhalefeti eleştiri yağmuruna tuttuğu konuşmasında, "Ali Babacan çıkıyor, ‘Ergenekon, Balyoz’ diyor, Yeniden yargılayacakmış vay vay vay. Onunla beraber oturup ortak olacaksınız da memleketi kurtaracaksınız öyle mi? Utanmıyor musunuz siz bundan? Ben utanırım ben olmam orada" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa’da partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Tören öncesi Manisa Öğretmenevi’nde hem partilileriyle hem de basın mensuplarıyla buluşan İnce; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin buluşmasını "Utanmıyor musunuz?" diyerek eleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay dayanamaz”

Muharrem İnce, "O, 6 partiden birinin genel başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Ergenekon, Balyoz, Kumpas davalarını yeniden açacakmış. Mantık bu. Yani benim vicdanım el vermez. Silivri mahkemelerinde direten bir grup başkanvekili, milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. ‘Onu yeniden yargılayacağım’ diyenlerle masaya oturanlar o kana ortak olur. Biz buna ortak olmayacağız. ‘Niye orada yoksun’ diyenlere, kimlerle beraber oturmuşlar, Atatürk diyememişler, laiklik diyememişler, tarikatlara cemaatlere eğitimi bırakmayacağız diyememişler. Biz öyle bir parti değiliz. Biz ilkeli bir partiyiz. Bizim belimiz plastikten değil. Biz omurgalı bir partiyiz. Bizim duruşumuz olacak. Baktıkları zaman ‘bunlar ilkelidir’ diyecekler. Biz terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, DAEŞ, FETÖ’yü kınıyoruz. ‘Atatürk’le problemin varsa istemiyoruz’ diyoruz" dedi.

"BUNLAR 6 AY DAYANAMAZ"

6’lı muhalefetin birbirine benzemediğini ve ayrıntıları konuşmadan yola çıktıklarını belirten İnce, ömürlerinin de kısa olduğunu söyledi. İnce, "Türkiye bunu hak etmiyor. Her ne kadar iktidar ve küçük ortağı seçim yasasını değiştirerek bir takım hamleler yaparak önümüzdeki seçimi kazanmayı düşünse de gitmesi kesinleşmiş bir iktidarı hiçbir seçim kanunu kurtaramaz. Fakat bunlar giderken emin olun birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmayan, o ayrıntıların üstünü örten, ‘Atatürk demeyeyim bu kızar’, ‘PKK demeyeyim o kızar’, ‘Tarikat demeyeyim o kızar’, ‘Yeter ki biz bir araya gelelim dostlar alışverişte görsün’, ‘Biz güçlü gibi görünelim’. Bunlar da 6 ayda dağılırlar. Aziz milletimize sesleniyorum pırıl pırıl parti var burada. Yepyeni bir parti var Memleket Partisi. Kadrosu sağlam, örgütlenmesini gerçekleştiriyor. Partisinin başkanı meydanlarda rüştünü ispatlamış. Önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay dayanamaz”

İNCE’DEN 6’LI MUHALEFETE: "UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz günlerde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili olarak yaptığı konuşmalar üzerinden eleştiren İnce, “Ali Babacan çıkıyor, ‘Ergenekon, Balyoz’ diyor, Yeniden yargılayacakmış vay vay vay. Onunla beraber oturup ortak olacaksınız da memleketi kurtaracaksınız öyle mi? Utanmıyor musunuz siz bundan? Ben utanırım ben olmam orada” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay dayanamaz”

Burada yaptığı konuşmasının ardından İnce partisinin Manisa İl Başkanlığının açılışına katıldı. Kurdele kesim töreni sonrası İnce, Manisa esnafını da ziyaret ettikten sonra ayrıldı. (İHA)

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay dayanamaz”

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