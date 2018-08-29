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Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:35 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'nin PM toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İnce, "Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde parti meclisi (PM) toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi:

"Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı Adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı bir sorun. Seçimden sonra beni davet etmiş ama ben gitmemişim! Benim olmadığım yerde zor durumdan kurtulmak için yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir? Ben partiliyim davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim. Yediğimiz yemeğin saatini televizyonda geçen alt yazıdan öğrendim, yemeğin saatini ve yerini basına ben söylemedim, basını oraya ben davet etmedim, yemekte konuşulanları basına söylemekle suçluyorsunuz. O yemeğe basın ilgisini çeken sizsiniz. O yemek sayenizde herkesin bildiği, herkesin merak ettiği bir yemek haline geldi. Konuşulanları niye açıklamışım? Ne açıklayacaktım menüyü mü? Bana oy veren 15 milyona karşı sorumluluğum var benim!" "


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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince PM Toplantısı

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