Muharrem İnce: Dereyi görmeden paçaları sıvama

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan, partinin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Yerel seçimlerin ardından yeniden kurultay çalışması olacak mı?" sorusuna İnce, "Dereyi görmeden paçaları sıvama" diye yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ilçe belediye başkanlarının Ankara'daki programa katıldığı, bunun da kendisinin yalnız bırakıldığı yönünde yorumlandığına ilişkin soru üzerine "İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü üyeleri, partinin 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Ankara'daki programa katılması nedeniyle yer almadığı etkinliğe, partinin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Burada CHP'lilere seslenen CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci, "Demokrasiden, özgürlükten ve cumhuriyet rejiminden pek haz etmeyenler, İzmir'i ötekileştirmeye çalışmış; ancak her seferinde İzmirlilerin tokadını da yemişlerdir. Yemeye de devam edecekler" dedi. Değirmenci, konuşmasının devamında, cumhuriyetin temellerinin atılmasında ihtiyaç duyulduğu gibi CHP'ye bugün de fazlasıyla ihtiyaç olduğunu söyledi.

'İZMİRLİLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİM'

İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen ve partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 95'inci kuruluş yıl dönümü programına da katılan Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnce, 9 Eylül'e dair "İnsanların, kentlerin, şehirlerin dönüm noktaları vardır. 9 Eylül de Türkiye'nin ve İzmir'in dönüm noktasıdır. Hem bir kuruluşun günü hem de bir kurtuluşun günüdür. Biz bu ülkeyi yoktan var edenlere minnet ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu cumhuriyeti kuranlar Anadolu'nun ortasındaki bir köylü devletinden, modern bir cumhuriyet yarattılar. Köylü çocuklarına keman çalmasını öğrettiler ve şunu biliyoruz; bu ülkenin kurtuluşu da İzmirlileri çoğaltmak olmalıdır. Türkiye İzmir'e benzediği anda bizim de kurtuluşumuz olacak zaten. O zaman pasaportumuz Kapıkule'den sonra işe yarayacak. O zaman gençlerimiz daha özgür olacak. O zaman gençlerimiz başka ülkelerin vize kuyruklarında gezmeyecek. Böyle bir günde İzmirliler ile beraber olmak istedik" diye konuştu.

'PARTİMİN 1 OY FAZLA ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Bugün Ankara'da da CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında program olduğunun hatırlatılması üzerine İnce, "Böyle bir davet geldiği için İzmir'e geldim. İzmir de bizim Ankara da bizim. Ne fark eder? Ankara'da da olurum, İzmir'de de olurum. Ankara'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kez de İzmir'de olayım" dedi.

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan İnce, "Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclis üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. 40 senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için var gücümle çalışacağım. 1 oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım" diye konuştu.

'ÖNCE YEREL SEÇİMİ GÖR'

Muharrem İnce, basın mensubunun "Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak mı?" sorusuna ise "Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör" yanıtını verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine İnce, "Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum" dedi.

'BEN YALNIZ MIYIM?'

İl Başkanı Deniz Yücel ile birçok ilçe belediye başkanının Ankara'da, Genel Merkez tarafından düzenlenen programa katıldığı hatırlatılarak, "Burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ise "İl Başkanımız, belediye başkanlarımız Ankara'da partinin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Biz de burada İzmirli hemşerilerimizle İzmir ve Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O da görev bu da görev. İki görevi bir arada yapıyoruz. Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ben yalnız mıyım? İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz" diye konuştu. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.