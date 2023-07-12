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Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü ve belgeler gündem olmuştu! 12 kişi için hapis cezası istendi

12.07.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada paylaşıma sokulan sahte banka dekontları gündem olmuştu. İnce'nin sosyal medya paylaşımı üzerine soruşturma başlatılan soruşturmada iddianame düzenlendi. İddianameye göre 12 şüpheli için değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Muharrem İnce hakkındaki sahte görüntü ve belgeler gündem olmuştu! 12 kişi için hapis cezası istendi

Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yer alan sahte dekontlara ilişkin soruşturmada, 12 şüpheli hakkında 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ""Müşteki Muharrem İnce'nin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada paylaşıma sokulan sahte belgelerle ilgili soruşturmada iddianameyi tamamladı. Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç'un ise mağdur sıfatıyla yer aldığı iddianamede; A. G., E. G., G. A., K. A., M. G., M. A. C., M. T., M. C. Ç., S. K. K., S. T., T. A. ve T. K. şüpheli oldu.

İNCE'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İddianamede; cumhurbaşkanı seçiminde aday olan İnce'nin, 10 Mayıs 2023'te Twitter hesabından yaptığı, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"FETÖ TARAFINDAN TOPLU HALDE..."

Eylemin, seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere FETÖ tarafından toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve deliller bulunduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteki Muharrem İnce'nin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapılmıştır. İnce'ye sahte belge ve kayıtlarla saldırıda bulunulduğu, siyasi iktidara yakın çevrelerle iş birliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı ve müşteki hakkında olumsuz yönde algı süreci yürütülmüştür. Müştekinin illegal yollarla siyasi iktidara ve cumhurbaşkanına yakın kişilerden yüklü miktarda hukuka aykırı olarak para aldığını iddia eden sahte banka dekontlarının oluşturulduğu, müştekinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve yayıldığı, oluşturulan bu sahte dekontların internet ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir."

Şüphelilerin, 'sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianame, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi iddianame

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