Muharrem İnce, İstanbul için anket yaptırdı

Milliyet gazetesinden Tunca Bengin CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile konuştu. İnce İstanbul için anket yaptırdığını açıkladı. Bengin'in köşesine taşıdığı görüşme şöyle; CHP Parti Meclisi’nin “Aday tespitinde ön seçim yok, eğilim yoklaması da her yer için geçerli değil” kararı ön seçim şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık konusunda yeşil ışık yakan Muharrem İnce’ye karşı kırmızı ışık olarak algılandı. Ancak hemen sonrasında İnce’nin randevu talebi ve Kılıçdaroğlu’nun buna sıcak bakmasıyla yeşil ışık olasılığı yine gündeme geldi. An itibarıyla görüntü ise sarı ışık. Kırmızı ya da yeşile dönüşme olasılığıyla ilgili gelen sinyaller de şöyle: Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki kurultay restleşmesi nedeniyle genel merkez kanadı İnce’nin adaylığına sıcak bakmıyor, “İnce’nin toplumdaki birleştirici gücünü kaybettiğini” iddia ediyor. İnce kanadı ise Muharrem İnce isminin yapılan tüm anketlerde birinci çıktığını savunarak, “Toplumdaki gücünü kaybetti” eleştirilerine tepki gösteriyor.

Yani İnce’ye adaylık yolu açılabilir de, kapanabilir de... Dolayısıyla da 24 Haziran sonrasında CHP cenahında sıkça dillendirilen “İnce ne yapacak?” konusu yine vizyonda: Ön seçim olursa varım yoksa yokum demiştiniz? Ön seçim demiyorum, ben sandık diyorum. Benim talebim eğilim yoklaması. Ön seçim farklı bir şey. Ön seçim, seçim takvimi içerisinde YSK ya da İl Seçim Kurulu nezaretinde, hâkim denetiminde ve ancak belli bir süre içinde yapılabilen bir işlemdir. Ama eğilim yoklamasını parti yönetimi der ki haftaya pazar günü ilçelere sandık koyuyorum bu kadar. Sadece partiyi ilgilendiren bir iştir, hâkimi, seçim kurulunu ilgilendiren bir iş değildir. Benim önerim bu. Olursa varım, bu olmazsa yokum. Yorumlar Genel Merkez Muharrem İnce’yi gözden çıkardı şeklinde? Bunlar boş laflar. Millet beni gözden çıkarmasın yeter. Benim talebimle Parti Meclisi’nden çıkan karar farklı şeyler. Ben ön seçim istemiyorum, eğilim yoklaması istiyorum. Eğilim yoklamasıyla ilgili de bir karar almadı Parti Meclisi ve alamaz da. Canı ne zaman isterse eğilim yoklamasını istediği ilde, ilçede yapar. Canı ne zaman isterse. İsterse yarın sabah 08.30’da.

Yalova adayının size rağmen tespit edildiği iddiasıyla da bu durum ilişkilendiriliyor? Ben dedikodularla siyaset yapmam, partinin adaylığı kesinleşmiş insanlarıyla ilgili tek cümle etmem. Ben partimin emrindeyim. Partiniz eğilim yoklaması yapmazsa ya da sizi aday göstermezse İnce ne yapacak? Muharrem İnce partilidir. Türkiye’de 81 vilayette CHP’nin kazanması için belediye başkan adaylarıyla birlikte sokaklarda olacak. Partimin belediye başkan adaylarının kazanması için çalışacağım. İstanbul için şu an siyasi hava nasıl? Almamız gereken birinci öncelikli il. İstanbul’u almamız gerekir. Onun için de ciddi bir hazırlık yapmak lazım. Benim önerim bu. Diyorum ki 259 bin üye var, bu üyeler ayağa kalkar, sarılır, işin sahibi hisseder kendini, bu adayı ben belirledim der ve seçimi alırız. Peki, Genel Merkez niye sıcak bakmıyor? Sizce neden yapmıyorlar? Sizin aday olmanızı istemiyorlar o zaman, doğru mu? Ben kazanmak istiyorum, bir öneride bulunuyorum. Sizce neden sandık koymuyorlar? Bu soruya siz cevap verin lütfen, ben vermeyeyim. Benim vermem şık olmaz.