Muharrem İnce'nin partisine mi katılacaklar? 'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li milletvekilinden ortak açıklama

"CHP'yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidarı için CHP'deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır."

(AA)