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Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Tuncay Özkan'dan sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları sonrası Muharrem İnce’nin ‘çete’ suçlamasıyla krize neden olan ‘teknede tatil’ iddiasına Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Özkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Tuncay Özkan'dan sert tepki

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları sonrası CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında parti yönetimine suçlamış, Saray’a gidenin kendisi olduğu iddialarının arkasında CHP Genel Merkez’indeki ‘çetenin’ olduğunu iddia ederek, bu kişilerin geçen yaz aynı teknede tatil yaptığını öne sürmüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, çete diye yayın yapan bütün yandaş medyaya haydi oradan diyorum. Çete sizsiniz. Bundan sonra derdinizi mahkemeye anlatın. Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler, yandaş medya karar veremez. CHP muhterislere yenilmez."


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Tuncay Özkan muharrem ince beştepeye giden chpli teknede tatil

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