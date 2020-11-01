Muharrem İnce'den 'Memleket Hareketi' açıklaması: Mecbur muyuz her hafta skandal olan partide siyaset yapmaya?

CHP içinde "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce, hareketin yol haritasını ve kendisiyle birlikte hareketin kurucularını açıkladı. Siyasi kulislerde yılbaşından sonra partileşeceği konuşulan İnce, "Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Kur derse kurarız. Bakalım millet ne diyecek buna?" diye konuştu. İnce'nin CHP'yi eleştirirken "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" ifadelerini kullanması dikkat çekti. CHP'nin Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultayı'nın ardından, parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek, partiden ayrılmadan "Memleket Hareketi" başlattığını açıklayıp Türkiye'yi il il gezen İnce, hareketinin yol haritasını ve kurucu kadrosunu da İstanbul'da basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Hedeflerini açıkladı Basın toplantısında Memleket Hareketi'nin yol haritasını açıklayan İnce, adaletten eğitime, ekonomiden sağlığa, doğa ve çevre haklarına kadar hedeflerini anlattı.

İnce, eğitim hedeflerini açıklarken, çocuklara Türkçe'nin yanı sıra "evde konuşulan dil" ve en az bir yabancı dil öğretme hedefi koydu. İnce, özetle şu görüşlere yer verdi: "Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla topyekün mücadele istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. "İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. "Bir ekmek, bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesini onurluca koruyarak göçmenlerin ve mültecilerin güle oynaya kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Mavi Vatan'da ülkemizin haklarını koruyan bir yönetim istiyoruz. Siyasi çıkar yerine ülkemizin geleceğine öncelik veren ekonomi yönetimi istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz.

"Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Bütün öğrencilere ücretsiz, laik, bilimsel nitelikli eğitim ve bu eğitime erişimde fırsat eşitliği istiyoruz. Üniversitelere özerklik istiyoruz, köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz, açacağız. Bütün çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçeyi, evde konuştukları dilini ve en az bir yabancı dili öğretmek istiyoruz." Yeni parti kuracak mı? Muharrem İnce'nin, Memleket Hareketi'ni parti içinde kalıp mı sürdüreceği, ya da yeni parti mi kuracağı merak konusu. Siyasi kulislerde İnce'nin şimdilik il il gezerek, seçmenin nabzını tuttuğu ve partileşmek için aceleci olmayacağı ifade ediliyordu. CHP içinde kalarak, ilerleyen sürece ilişkin cumhurbaşkanı adaylığı ve genel başkanlık iddialarını yaşama geçirme zemini olup olmadığını test edeceği belirtilen İnce'nin, son dönemde parti kurmaya daha yakın olduğu konuşuluyor. Bu kapsamda İnce'nin yılbaşından sonra parti kurmak için düğmeye basmasının güçlü olasılık olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle İnce'ye basın toplantısında, mücadelesini parti içinde kalıp mı sürdüreceği, yoksa yeni parti mi kuracağı sorusu da yöneltildi. İnce, parti kurma seçeneğini tümüyle reddetmedi, ancak derdinin "Cumhurbaşkanlığı, genel başkanlık değil, memleket" olduğunu ifade etti:

"Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz. Millet ne diyor? Millet bizi bir yere, bir yöne sevk edecek. Kur derse kurarız. Bakalım millet ne diyecek buna. "Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. En işlek caddelerde yürüyeceksin, milletle iki metrelik mesafeden tek tek konuşacaksın, tek tek. Önceden milleti meydana topluyorduk, orada konuşuyorduk. O devir bitti. Dünyada bunu ilk biz başlattık Memleket Hareketi olarak. Otobüs içinde yaşıyoruz. Yeni siyaset yapma biçimi. Millet bize söyleyecek biz de gereğini yapacağız." CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı 'Yollarımız ayrılır' Muharrem İnce, yeni hareket başlatarak parti ve millet ittifakını "böldüğü" eleştirilerine de sert tepki gösterdi. "Basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz" diyen İnce, 50+1 oy aranan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde "bölme diye bir şey olamayacağını" söyledi. CHP'de her hafta bir "skandal" yaşandığını savunan İnce, "Biz gidip Cumhur İttifakı'nı desteklemiyoruz ki. Niye bölelim o zaman. Bence bölüyor diyenler, bir bölme işlemini bilmiyorlar, iki art niyettir. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya? Atatürk diyemeyeceksin, Gazi Mustafa Kemal dedim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır. Mecbur muyum yani?" dedi.

İnce, "CHP'de kim cumhurbaşkanı adayı olursa, siz aday olmazsınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizim cumhurbaşkanı adaylığı derdimiz yok. Hadi benim öyle bir derdim var, arkadaşlarımın öyle bir derdi yok. Benim de öyle bir derdim yok. Adaylığa daha çok var. Bakarsın başkası olur. Analar ne evlatlar doğurmuştur. Belli olmaz o. Şimdiden cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, çocuklarımız, geleceğimiz." Türkiye'nin kötü yönetildiğini, iktidarın da muhalefetin de "kötü yönettiğini" kaydeden İnce, "Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Her hafta kendi iç işleriyle. Biz bir şey yapmıyoruz, bizim bir suçumuz kabahatimiz yok. Bir hafta mafya lideri CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor, bir hafta CHP'li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor. Bir hafta Atatürk diyemiyor. Bekliyorum bu hafta ne çıkacak" diye konuştu. İnce, HDP ile CHP'nin "örtülü ittifak" yaptığı iddialarının anımsatılması üzerine de, ittifakların "mertçe yapılması gerektiğini" söyledi. Son seçimlerde CHP'nin büyükşehirlerde HDP'lilerin, Kürt seçmenin desteğiyle seçimi kazandığını belirten İnce, "CHP çıksın, aday çıkarmadınız desteklediniz teşekkür ederiz deyin. Teşekkür etmezseniz sıkıntılı olur bu iş" dedi.